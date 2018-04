Verständlich erklärte Wissenschaft

Anzeige

Heidelberg.Einen guten Riecher hatten die Organisatoren zum Auftakt des Jubiläumsjahres „40 Jahre Spektrum der Wissenschaft“: Medizinprofessor Hanns Hatt von der Ruhr-Universität Bochum erklärte geladenen Gästen auf spannende Weise in der Mathematik-Informatik-Station (Kurfürstenanlage), wie Düfte auf vielen Ebenen wirken.

„Spektrum der Wissenschaft“ ist 1978 als deutschsprachige Ausgabe des seit 1845 in den USA erscheinenden Scientific American in Weinheim gegründet worden. Bis heute wurden nach Angaben des Verlags mehr als 100 Artikel von Nobelpreisträgern veröffentlicht. 1980 zog der Verlag nach Heidelberg. Das Verlagsgebäude befindet sich in der Tiergartenstraße 15-17.

Von Psychologie bis Physik

Chefredakteur Carsten Könneker studierte parallel Physik (Diplom) sowie Literaturwissenschaft, Philosophie und Kunstgeschichte (Magister) an der RWTH Aachen, der Université Blaise-Pascal in Clermont Ferrand, der Washington University in Saint Louis und der Universität Köln. Nach seiner Promotion 2002 wechselte er zu Spektrum der Wissenschaft, wo er an der Entwicklung von „Geist & Gehirn“ maßgeblich beteiligt war. Er ist außerdem für die Zeitschriften „Spektrum der Wissenschaft“, „Spektrum Psychologie“, die Digitalmagazine „Spektrum – Die Woche“ und „Spektrum Kompakt“ sowie das Portal „Spektrum.de“ zuständig.