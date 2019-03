Verstörende Innenschau

Gottsuche in unserer Zeit, ein schwieriges Unterfangen. Der Cineast und Autor Patrick Roth, lange in Los Angeles und seit einigen Jahren in Mannheim ansässig, hat mit Lesung und Gespräch unter der Moderation der Germanistin Michaela Kopp-Marx (Universität Heidelberg) in der Stadtbibliothek Heidelberg Einblicke gegeben: In die Findung seiner Figuren, die in der Christus-Trilogie („Riverside“, 1991; „Johnny Shines“, 1993; „Corpus Christi“, 1996) anhand neutestamentarischer Motive die Deutung des Heute suchen, wenn der Mensch Kirche und Glauben entfremdet ist, oder sein „Gefäß“ verloren hat.

Gelobt wird von den Literaturwissenschaftlern eine „neuartige Vermischung von Kunst und Umgangssprache“, doch für die interessierten Hörer (und Fragesteller) in der Stadtbibliothek noch interessanter war die Herleitung, wie Patrick Roth überhaupt zu diesem Stoff fand, denn da vermengen sich Traumerfahrungen und -deutungen (C.G. Jung lässt grüßen!), denn ein „unbewusstes Wissen“ scheint Mitauslöser für dieses so eigenständige und auch verstörende Werk zu sein. Hinzu kommt natürlich auch der lange Aufenthalt in den USA und die dortige (visuelle) Sozialisation von Patrick Roth, so dass in seiner imaginativen Lesung aus den ersten beiden Bänden die metaphorische Kraft seiner Erzählungen aufleuchteten. Der Begriff „Feuer“ mag ebenso dazu gehören wie etwa der biblische „Aussatz“, der mit Ausgegrenztsein oder Vereinsamung übersetzt werden kann.

Bücher als Erfahrungen

Entdeckt Patrick Roth dabei in den Bildern seiner Psyche die Sinnkrise unserer Zeit? Patrick Roth dazu fast lapidar: „Alte Geschichten spielen sich tagtäglich in uns ab“, oder auch: „Bücher und Literatur müssen Erfahrungen sein.“ Das mag auf den ersten Blick fast banal klingen, denn aus dem Nichts kommt nichts, doch bei diesem Autor gewinnt es eine doppelte Bedeutung, weil er Außen und Innen, biblische Erzählung und individuelle Deutung auf seltsam nahegehende Weise verbindet. Und entschlüsselt.

