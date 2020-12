Verstoß gegen Corona-Verordnung – Frau greift Polizistinnen an

Bergheim.Am Montag ist es gegen 16 Uhr in einer Parkanlage in der Kurfürsten-Anlage zu einem Angriff auf zwei Polizeibeamtinnen gekommen, die eine achtköpfige Gruppe auf deren Verstoß gegen die Corona-Verordnung aufmerksam machten.

Zeugen hatte gemeldet, dass die Gruppe gegen den Mindestabstand, die Maskenpflicht und das Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit verstoßen würden. Als die Beamten die Personalien der Beteiligten aufnehmen wollten, setzte sich eine 47-jährige gehbehinderte Frau mit ihrem elektrischen Rollstuhl in Bewegung, überfuhr den Fuß einer Beamtin und beleidigte sie. Anschließend schlug die aufgebrachte Frau nach einer weiteren Polizistin und verletzte diese dadurch leicht an der Hand.

Nachdem die Beamten die Frau beruhigt hatten, wurde sie zur Aufnahme der Personalien zur Dienststelle gebracht.

