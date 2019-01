Vertraut wie zu Hause

Der köstliche Duft und Geschmack eines Schokocroissants – das war mein erster Eindruck von Frankreich nach einer 16-stündigen Busfahrt zum Schüleraustausch an das Bassin d’Arcachon im Südwesten. Die Grenze war noch besetzt, und das Taschengeld musste man in Francs tauschen. Dass hier die Sprache aus dem Französischbuch gesprochen wurde, war der nächste Aha-Effekt. 35 Jahre, ein Französisch-Studium inklusive ein Jahr in Lyon später ist mir Frankreich fast so vertraut wie Deutschland. Wenn ich mein Enkelkind besuche, das dreisprachig aufwächst und in Straßburg lebt, brauche ich kaum mehr eine Stunde hin. Die Grenze ist verwaist, die Währung die gleiche in beiden Ländern. Schokocroissants schmecken immer noch sehr köstlich – mit etwas Glück auch aus einer deutschen Bäckerei. Michaela Roßner

