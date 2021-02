Vianne saust von Dreh zu Dreh

Heidelberg.Sie plaudert mit Klinikchefs, trifft Prominente und hat immer jede Menge Fragen: Vianne (12) ist seit zwei Jahren Kinderreporterin am Hopp-Kindertumorzentrum (KiTZ). In kurzen Videos, die auf der Internetseite der Einrichtung oder auf „YouTube“ zu sehen sind, spricht die Schülerin mit Medizinern und Wissenschaftlern über Forschung und Behandlung von Tumorerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. „Es ist ein wichtiges Thema“, begründet die Schülerin ihr Engagement, als wir sie am Internationalen Kinderkrebstag (15. Februar) per Videointerview befragen.

Hockey und Turnen sind unter anderem sportliche Hobbys des Mädchens, das die sechste Klasse besucht. Wie sie zu dem Job als Kinderreporterin gekommen ist? „Mein Vater hat davon gehört und es mir erzählt. Ich wollte das sofort machen“, erinnert sich die Zwölfjährige an den Karrierestart als Videojournalistin. Viannes Vater arbeitet am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ). Ob sie später etwas mit Medien machen möchte? „Da bin ich mir noch nicht sicher“, sagt sie.

Auch Medizin käme vielleicht infrage – aber erst einmal ist die Schule dran. Neben Sport mag sie es, nach dem Homeschooling mit dem jüngeren Bruder zu spielen. Das KiTZ ist eine gemeinsame Einrichtung des DKFZ, des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) und der Universität Heidelberg (UniHD). Hier sollen Kinder und Jugendliche sehr früh von der Entwicklung neuer Therapien und Medikamente profitieren. Rund 2000 Kinder erkranken in Deutschland jedes Jahr neu an Krebs, erklärt Andreas Kulozik, einer der drei Direktoren des KiTZ: „1600 von ihnen können wir heilen. Und damit wir bald auch den anderen 400 richtig gut helfen können, versuchen wir, immer mehr über die Krankheit herauszufinden“, erklärt er Vianne in einem Interview auf ihre Frage, was Krebsforschung macht.

Als sie Kulozik und die anderen Direktoren Olaf Witt und Stefan Pfisterer sowie die KiTZ-Botschafterin und Schauspielerin Anja Kling befragte, sei sie „schon etwas nervös gewesen vorher“, erzählt Vianne. „Die sind aber alle sehr nett“, kann sie inzwischen berichten. Patienten trifft die Schülerin ebenfalls – etwa die 16 Jahre alte Hannah, die Weichteilkrebs und Metastasen in der Lunge hatte. Ob es sie traurig macht, sich mit dem Schicksal krebskranker Kinder zu beschäftigen? „Natürlich ist es kein leichtes Thema“, sagt Vianne sehr erwachsen. Aber über das KiTZ zu berichten, sei ja „für einen guten Zweck“.

Neubau in Planung

Vianne ist eine rasante, wenn nicht sogar eine „rasende Reporterin“: Mit ihren „Wheelies“, das sind Schuhe mit Rollen in der Sohle, saust sie lässig über die Klinikflure zum nächsten Drehort. Bisher hat das KiTZ nämlich noch kein eigenes Haus. Das soll aber bald gebaut werden. Das Grundstück in der Nähe der Kinderklinik stellt das Land bereit. 85 Millionen Euro kostet das Gebäude, das auf rund 6400 Quadratmetern unter anderem eine Ambulanz, eine Tagesklinik sowie 20 Patientenzimmer haben wird. Die Dietmar-Hopp-Stiftung und die ODWIN gGmbH von Gerda Tschira sind die größten Geldgeber. Zu den weiteren Spendern gehören „Bild Hilft“ mit sechs Millionen und der Mannheimer Unternehmer Manfred Fuchs, der das Vorhaben mit einer Million Euro unterstützt.

Die Rollschuhe sind schon so etwas wie Viannes Markenzeichen geworden. Zu ihrem Geburtstag hat sie gerade vom KiTZ-Direktorium ein neues Paar geschenkt bekommen. Das alte war zu klein geworden.

