Videoüberwachung ab Sommer

Heidelberg.Auf dem Willy-Brandt-Platz soll es im Sommer losgehen: Auf dem neu gestalteten Vorplatz des Heidelberger Hauptbahnhofs wird die Videoüberwachung beginnen. Wie in Mannheim sollen Kriminalitätsschwerpunkte überwacht werden. Je 17 Kameras werden die beiden großen Umsteigepunkte Bismarckplatz und Bahnhofsvorplatz in den Fokus nehmen. Während sich das Projekt in der Stadtmitte noch auf unbestimmte

...