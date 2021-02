Videoüberwachung am Hauptbahnhof gestartet

Heidelberg.Die Videoüberwachung am Heidelberger Hauptbahnhof ist am heutigen Mittwoch, 3. Februar 2021, gestartet. Wie die Stadt informierte, zeichnen insgesamt 21 Kameras an sieben Standorten am Bahnhofsvorplatz, dem Willy-Brandt-Platz, das Geschehen auf. 15 Hinweisschilder und -tafeln informieren Reisende, Bürgerinnen und Bürger über den Einsatz der Videoüberwachung. Die Auswertung der Aufnahmen erfolgt laut Stadt zunächst konventionell: Eine Beamtin oder ein Beamter werten die Kamerabilder im Polizeipräsidium in Mannheim aus und alarmieren im Notfall die Einsatzteams vor Ort. Dadurch soll die Sicherheit am Hauptbahnhof erhöht werden.

