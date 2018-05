Anzeige

Heidelberg.„B_Fabrik“ soll es heißen: Im Juli öffnet im denkmalgeschützten Klinkersteingebäude in der Bergheimer Straße 104 ein weiteres Zentrum, in dem Gründer und Selbstständige günstig und flexibel Arbeitsplätze nutzen können. Bis zu 80 Kreative, Firmengründer und Selbstständige sollen sich hier stunden- oder tageweise oder auch langfristig einmieten. Es ist der größte Standort der Breidenbach Studios, die als Pilotprojekt der Stadt 2011 an den Start gingen. Mit dem C-Hub gehört auch eine Adresse in Mannheim dazu. Ein Überblick:

„B-Fabrik: “ 440 Quadratmeter stehen ab Sommer am Heidelberger Betriebshof zur Verfügung. Die letzten Sanierungsarbeiten laufen gerade. „Wir beobachten in Heidelberg und in der ganzen Region ein enormes Interesse an Coworking“, sagt Birk Bauer, einer der drei Geschäftsführer. Neben Schreibtischarbeitsplätzen sind in der „B_Fabrik“ , die mitten im Stadtteil Bergheim liegt, voll ausgestattete Schulungsräume vorgesehen, in denen auch externe Unternehmen eigene Veranstaltungen buchen können. Die Preise: Für 25 Euro im Monat kann man Teil der „Breidenbach-Familie“ werden und bekommt unter anderem einen Tagespass in vier Wochen. 399 Euro im Monat kostet das größte Mietpaket – mit freiem Zugang an sieben Tagen in der Woche, freiem Highspeed-Zugang und unter anderem einen abschließbaren Spind.

Coworking – miteinander arbeiten Ein „Coworking Space“ (englisch für Raum, in dem miteinander gearbeitet wird) bietet flexibel mietbare Räume und Arbeitsplätze zu günstigen Preisen. Damit sollen junge Unternehmensgründer oder Kreative in der Gründungsphase unterstützt werden. Die Räume – auch für Besprechungen – können online ganz nach dem jeweiligen Bedarf gebucht werden. Die Stadtverwaltungen in Heidelberg und Mannheim unterstützen die inzwischen fünf Coworking-Zentren. Die Nutzung ist zeitlich begrenzt.

„Breidenbach Studios“: 2011 als Pilotprojekt in Heidelberg gestartet und zunächst auf drei Jahre begrenzt, wurde eine lange leerstehende Gewerbeimmobilie in der Hebelstraße umgenutzt. Vier Jungunternehmer hatten das Gebäude und den Garten übernommen und vermieten seither Ateliers und Werkräume an Künstler, Musiker und junge Designer weiter. Die Räume werden für Monate, aber auch stundenweise für Projektarbeiten weitergegeben. Es gibt Platz für gemeinsame Nutzung. Die Mieten lagen mit fünf bis sieben Euro pro Quadratmeter zu Beginn etwa bei der Hälfte der sonst üblichen Mieten.