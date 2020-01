Viel Veganes in den Mensen

Heidelberg.Die Tierschutzorganisation „Peta“ hat den Mensen des Heidelberger Studierendenwerks drei Sterne für ihr Engagement rund um die vegane Ernährung verliehen.

„Die Besucher dürfen sich auf pflanzliche Döner, Hotdogs, Burger oder Desserts freuen“, betont eine Peta-Sprecherin. Es sei in Heidelberg selbstverständlich, dass es in allen Mensen täglich mindestens ein Hauptgericht und eine Beilage gibt, die ohne Zutaten tierischen Ursprungs hergestellt werden. Dieses Angebot werde auch in den sozialen Medien beworben. „Zudem schenkt die Zeughaus-Bar fair gehandelten Kaffee aus und Soja-Milch steht als pflanzliche Milchalternative immer bereit.“ sin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020