Viel zu entdecken in der "Nacht der Forschung"

Heidelberg.Welchen Beitrag Marmorkrebse zur Tumorforschung leisten, dürfte außerhalb des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) eher unbekannt sein. Mit der Präsentation dieser handtellergroßen Krustentiere im Foyer des DKFZ gaben die Mitarbeiter der Abteilung für Epigenetik einen Einblick in ihre Tätigkeit und stellten sich den Fragen der Besucher, die am Freitagnachmittag und -abend ins Neuenheimer Feld strömten. Genau dies war das Ziel der „Nacht der Forschung“, einem von der Europäischen Kommission geförderten Projekt, an dem sich Institutionen aus mehr als 30 Ländern beteiligten. Das DKFZ und 15 weitere Einrichtungen in Heidelberg und Mannheim waren zum zweiten Mal dabei. Bis Mitternacht konnten die Besucher erfahren, womit sich Natur- und Geisteswissenschaftler oder Mediziner in ihrem Alltag beschäftigen.

Im Fall der Marmorkrebse bedeutete dies die Entnahme von Muskelgewebe, mit dem das Erbmaterial der Tiere untersucht wird. „Alle Krebse sind genetisch gleich, leben aber in verschiedenen Habitaten sehen anders aus“, erklärte die Doktorandin Sina Tönges. Damit verhielten sich die Krebse genau wie Tumorzellen.

Am Nachbarstand ging es ebenfalls um den Einsatz von Tieren in der Forschung, allerdings eher um die Kontroverse, ob und wie Mäuse, Ratten, Kaninchen oder Fische in Laboren gehalten und an ihnen Experimente vorgenommen werden sollten. Der Verein „Pro-Test“, in dem sich Wissenschaftler aus ganz Deutschland mit dem Ziel vereinen, unvoreingenommenen über das Thema zu diskutieren, sprach sich dafür aus.

Auch über die Ausbildungsberufe des DKFZ konnte man sich informieren. Der angehende Biologielaborant Leon Wambach zeigte seinen Eltern Instrumente wie Pipetten und Reagenzgläser. „Das Angebot des DKFZ klang vielversprechend“, begründete er die Wahl seines Arbeitgebers. Einen unterhaltsamen Höhepunkt boten die Schauspieler Rainer Grünebaum und Engelbert Kobelun als Komödiantenduo „Die Physikanten“. So ließen sie in einem Hörsaal ein Wasserfass explodieren.

In der Pädagogischen Hochschule (PH) ging es um erneuerbare Energien. An einem Windradmodell blieb Christian Froese aus Eppelheim mit seinem Sohn Emilio stehen. „Wir waren letztes Jahr schon bei der Nacht der Forschung und haben jetzt über Facebook davon erfahren“, erklärte er. Der Student Karl Wutzer zeigte ihnen, warum Windräder drei Rotorblätter haben und wie damit Strom erzeugt wird. Um den Weinanbau ging es im Spätfrostsimulator bei Kai Guckes. „In einem milden Winter reifen die Trauben früher. Später Frost richtet dann umso mehr Schaden an“, erläuterte der Geograph. In einen Glaskasten demonstrierte er, wie die Weinbauern mit Heizelementen im Boden oder permanentem Hubschrauberflug für einen Austausch warmer und kalter Luftschichten sorgen könnten.

Wie sich Bürger an Forschungsprojekten beteiligen können, erklärte Max Wetterauer vom Transferzentrum. Diese Einrichtung soll den Austausch von Wissenschaftlern mit Unternehmen und der Zivilgesellschaft fördern. Beispielhaft war ein Projekt des SWR, für das der Sender dazu aufruft, Bilder von blühenden Apfelbäumen zu machen. Wissenschaftler der PH werten diese aus und erstellen eine Karte mit dem zeitlichen Verlauf der Apfelblüte als Indikator für Temperaturschwankungen. „Ich möchte, dass mehr solcher Projekte gemacht werden“, forderte Max Wetterauer.