Viele bummeln am Samstag noch spät durch die Hauptstraße

Heidelberg.Geschenksuche bis spät am Abend: Viele haben am Samstag die Gelegenheit genutzt, bis 22 Uhr Ausschau nach Präsenten zu halten, sich beraten zu lassen und Weihnachtswünsche zu erfüllen. Organisiert hatte die Lange Einkaufsnacht am Vorabend des dritten Advents der Verein Pro Heidelberg. Noch ist der Strich nicht unter den langen Tag gezogen, aber der Einzelhandel zeigte sich eher verhalten zufrieden bei der vorläufigen Bilanz. Das Weihnachtsgeschäft sichert laut Swen Rubel, dem Geschäftsführer des Handelsverbandes Nordbaden, vielen mittelständischen Händlern die Existenz. Die bunt weihnachtlich geschmückten Oberzentren der Region – neben Heidelberg und Mannheim auch Karlsruhe – zogen deutlich mehr Kundschaft an als Geschäfte in kleineren Kommunen. Bild: Rothe

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.12.2018