Viele Stürme und ein Taifun

Heidelberg.Sie sind über alle Meere gesegelt, haben viele Stürme und sogar einen Taifun überstanden. Beim Tsunami in Japan verloren sie 2011 ein Boot. Aufgeben wollten sie nicht – gerade nicht im Alter von damals 70 Jahren. Sie bauten ein neues Boot, sind damit schon wieder sieben Jahre unterwegs gewesen und gerade zurück daheim in Heidelberg-Handschuhsheim: Heide und Erich Wilts gelten als die erfahrensten deutschen Blauwasser-Segler. Am Freitag, 25. Oktober, kann man das Paar in der Musik- und Singschule erleben. Dort zeigt es Bilder ihres jüngsten Abenteurers, dem Törn von Japan durch die Nordwestpassage nördlich um Alaska und Kanada.

Die „Freydis II“, die in Fukushima gegen die Klippen geschlagen wurde wie ein Fisch, haben die beiden Segler inzwischen besucht. „Sie ist zu einem früheren Vergnügungspark transportiert worden und liegt dort an Land“, erzählt Erich Wilts. „Ein Erinnerungspark soll dort an die 20 000 Toten erinnern, die bei dem Tsunami starben“, ergänzt Heide Wilts. 10 000 Euro haben sie vor sieben Jahren in Heidelberg für die Opfer der Naturkatastrophe gesammelt und über die Christusgemeinde Neuenheim nach Asien überwiesen.

Ein Gespräch mit beiden zu führen, ist wie eine spannende Tischtennispartie zu beobachten: Sie spielen sich die Sätze zu, manchmal im Sekundentakt. Eine Stunde reicht nicht annähernd, um das Leben der beiden Abenteurer zu erfassen. Der Schatz, den sie auf rund 300 000 Seemeilen gesammelt haben, ist unermesslich und bücherfüllend. Die frühere Allgemeinärztin und Radiologin Heide Wilts hat bereits 14 Bücher über die Reisen mit ihrem Mann geschrieben. Das Paar lernte sich vor 50 Jahren beim Segeln auf Norderney kennen.

Gerade erschienen ist „Eskapade“. Es erzählt die Passage von Japan bis Grönland. Viele Fotos und ein anekdotenreicher Erzählfluss wecken Fernweh. Ausgerechnet das Ende der jahrelangen Reise bescherte eine schwere Prüfung: „Bei den Silly-Inseln südlich von Cornwall gerieten wir in Sturm“, erzählt Erich Wilts. Die „Freydis III“ wurde kräftig hin- und hergeschüttelt. Dicke Ankerseile rissen, und wir verloren fünf Anker. „Man hat schon Angst“, gibt Heide Wilts zu. „Und vor allen eine riesige Verantwortung für die Crew“, fügt sie hinzu. Auf schwierigen Abschnitten nehmen Wilts Crews mit an Bord: „Das gemeinsame Erleben ist eine wertvolle Bereicherung. Eine eingespielte Crew verringert auch das Risiko für Schiff und Mannschaft, einige extreme Ziele hätten wir anders gar nicht erreicht.“

Früher sei es vor allem Abenteuerlust gewesen, die sie immer wieder hinaus aufs Meer gelockt habe mit ihrer 14-Meter-Jacht. „Je älter wir wurden, desto mehr war es die Liebe zur Natur, zu Regionen, in die man nur mit einem kleinen Boot kommt.“ Den Klimawandel erfahren die beiden Segler immer häufiger auf dem eigenen Boot: „Vor zwanzig Jahren konnte man eine längere Überfahrt einigermaßen gemütlich mit Passatwinden absolvieren“, nennt der 77-Jährige ein Beispiel. „Das ist heute kaum noch möglich.“ Die Wetterbedingungen hätten sich dramatisch verändert, seien unberechenbarer. Das gelte zum Beispiel auch für Taifune, die sich nicht mehr an ihre „Saison“ hielten und sich auf andere Jahreszeiten und Regionen ausdehnten.

Von Australien bis Japan wurden die beiden deutschen Seglerpioniere von Taifunen gejagt. In Nagasaki machten sie sogar direkte Erfahrung mit einem Super-Wirbelwind: Ein Taifun der Kategorie 5 fegte über sie hinweg. „Wir waren zum Glück in der Marina und die Japaner haben alles sehr gut gesichert“, berichtet der Eigner. Trotzdem gingen sie auf Nummer sicher, vertäuten das Aluboot mit 32 Seilen und vier Ketten. Zusätzlich spannten sie noch eine Kette durchs ganze Hafenbecken. Es bleibe „ein unheimlicher Respekt vor der Natur.“ Das nächste Buch wird ein Resümee aus 50 Jahren Sturm-Erfahrung. „Wir schreiben es zusammen.“

