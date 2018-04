Anzeige

Walldorf.An der „Monsterkreuzung“ in Walldorf, wo B 291, L 723 und L 598 aufeinandertreffen, hat es am Samstag gleich zweimal gekracht. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte gegen 13.30 Uhr ein von Walldorf nach Reilingen fahrender Ford mit einem Nissan. Dieser war trotz roter Ampel in die Kreuzung gefahren. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine halbe Stunde später kam es zum nächsten Unfall auf der Kreuzung: Vermutlich vom ersten Unfall abgelenkt fuhr ein 19-Jähriger seinen Mercedes trotz roter Ampel von Walldorf kommend in die Kreuzung. Dort kollidierte er mit einem VW-Polo, der sich auf dem Weg Richtung Sankt Leon Rot befand. Die beiden Mercedes-Insassen sowie der Polo-Fahrer wurden ebenfalls schwer verletzt. An allen vier Autos entstand ein Totalschaden, die Straße musste von einer Spezialfirma gereinigt werden. Größere Verkehrsbehinderungen gab es laut Polizei nicht. cvs

