Vier Fäuste und kein Halleluja

Anzeige

Kreisende Greise

Vier Greise kreisen tapernd (teils brüllend komisch) um ein Mikrofon um mühevoll vom „Tatensturm“ und von „Lebensfluten“ zu faseln. Die Textauswahl ist gut getroffen, den alten Herren muss die Souffleuse (absichtlich) beispringen. Diese Demenzanspielung, ist dann doch manch reiferem Besucher zu despektierlich. Überhaupt tun sich nach der Pause Lücken im Zuschauerraum auf. Kryptischen Tobak über vier Stunden zu schmauchen, ist nicht jedermanns und auch nicht jedes Abiturienten Sache.

Im zweiten Teil schlägt Preuss auf die wackeren Durchhalter noch beherzter ein: „Faust II“ lässt als Füllmasse zwischen dem eigentlich schon beendeten Gretchendrama grüßen. Eine halbe Stunde passiert Folgendes: In Zeitlupe und unter nimmer endendem Tonbandapplaus laufen Figuren und Allegorien des späten Goethe-Nachklapps in der Haltung der einst fortschrittlichen, heute als altväterlich geltenden Meininger Truppe in aufwendigen Kostümen Eva Karboraths zur Rampe, um sich verbeugend beklatschen zu lassen: Kaiser, schöne Helena, Philemon und Baucis ... Dann wird’s noch kurioser, der Text läuft von nun an fast nur noch rückwärts, also unverständlich, vom Band. Irre? Unverschämt?

Nicht irrer und unverschämter als Goethes späte Bewunderungssucht selbst. Als wollte er kurz vor dem Versiegen seiner Kräfte nochmals zeigen, „was er so alles drauf hat“ - oder hatte? – rührte der große Mann zu seinem brillanten „Faust I“ „der Tragödie zweiten Teil“ einen nachgeschütteten oder ergossenen Brei aus Antikenkenntnis, Naturforschung, Philosophie und Farbenlehre nach, der Schülern und Studenten seitdem schwer im Magen liegt. Ihn auf der Bühne wegzulassen, ist höfliche Theatersitte. Ihn als polyvalenten Geniestreich zu feiern, bildungsbürgerliche Übereinkunft.

Mutiger, großer Abend

Preuss bricht damit. Nicht als Rabauke oder Zertrümmerer, sondern als beherzter Freileger unliebsamer Wahrheiten: „Faust“ ist ein Altersdrama. Trotz aller Längen, Zumutungen und Unbequemlichkeiten: ein mutiges Unterfangen, ein großer Abend für Heidelberg, eine neue Farbe im Spielplan – und ein Regisseur, den man sich wird merken müssen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.02.2018