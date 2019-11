Vier Jahre Haft nach Missbrauch

Heidelberg.Im Prozess um eine Vergewaltigung an der S-Bahn-Haltestelle in Heidelberg-Pfaffengrund Mitte Juni ist der 23-jährige Angeklagte am Mittwoch vor dem Landgericht Heidelberg zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte über seinen Verteidiger am zweiten Prozesstag gestanden, das hilflose und mit drei Promille alkoholisierte Opfer am Mannheimer Hauptbahnhof getroffen, sein Vertrauen gewonnen und die Frau später missbraucht zu haben.

Der muskulöse Mann habe sich zunächst freundlich um die nachts in der Unterführung gestrandete Frau gekümmert und sei dann mit ihr in die S-Bahn nach Heidelberg gestiegen. Spätestens da sei ihm bewusst gewesen, dass es keinen einvernehmlichen Sex geben würde, führte der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff in seiner Urteilsbegründung aus. Zunächst habe er die Frau ein Stück entlang der Bahnlinie mitgezogen, sie schließlich zu Boden gestoßen und vergewaltigt.

Bilder aus Überwachungskamera

Nach der Tat habe er sie liegenlassen, „wie einen gebrauchten Gegenstand“. „Das hat sie fast mehr verzweifeln lassen als die Tat selbst.“ Die Frau bat etwa eine halbe Stunde später einen Passanten um Hilfe. Zur Identifizierung habe sie wenig beitragen können. Dass die Ermittler den Gambier wenig später in einer Flüchtlingsunterkunft festnehmen konnten, sei auf gründliche Polizeiarbeit zurückzuführen.

Basis dafür waren Sequenzen der Überwachungskameras im Mannheimer Hauptbahnhof gewesen. Der 23-Jährige sei bereits einschlägig polizeibekannt, weil er zwei junge Frauen aus der Heidelberger Innenstadt verfolgte und sie in einer Straßenbahn belästigt hatte. Vermutlich werde der Angeklagte nun in seine Heimat Gambia abgeschoben. Die junge Frau leidet seit der Tat unter großen psychischen Problemen, kann nicht mehr arbeiten und hat Schwierigkeiten, soziale Kontakte zu pflegen. miro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.11.2019