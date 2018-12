Vier Kinder verletzt

In der Mittermaierstraße stieß ein Auto gestern gegen einen Linienbus. © Priebe

In Heidelberg ist gestern am frühen Abend in der Mittermaierstraße ein Pkw mit einem Linienbus und einer Straßenbahn kollidiert. Dabei wurden eine Mutter und vier Kinder leicht verletzt, sie mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen 17.10 Uhr war ein 22-jähriger mit seinem Wagen auf der Mittermaierstraße Richtung Neuenheimer Feld unterwegs und wollte von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er das Auto einer 40-jährigen Frau, die neben ihm fuhr, und die Fahrzeuge kollidierten. In der Folge wurde das Auto der Frau nach links geschoben und stieß in eine dort verkehrsbedingt stehende Straßenbahn, einem Linienbus und in weiter Folge in den Pkw eines 27-jährigen Mannes. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehr als 52 000 Euro. Die Mittermaierstraße war während der Unfallaufnahme bis etwa 18.40 Uhr komplett gesperrt, was zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr führte. pol/abo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018