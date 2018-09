Vier Unfälle bei einer Fahrt

Insheim.Für eine ganze Unfallserie hat ein junger Mann in der Südpfalz gesorgt. Die Polizei teilte am Wochenende mit, dass der Mann am Freitagabend in Insheim südlich von Landau losfuhr. Mindestens vier Unfälle soll er verursacht haben, bis er schließlich in Waldrohrbach im Pfälzerwald gestellt wurde.

Bei der Kontrolle stellte sich nicht nur heraus, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Ein Test ergab auch einen Wert von 2,96 Promille Alkohol im Blut. Da der Fahrer „psychisch auffällig“ war, so die Polizei, sei er in eine Fachklinik gebracht worden. Die Beamten erfassten mehrere Strafanzeigen. Hinweise auf weitere Unfälle nimmt die Landauer Polizei telefonisch unter 06341/28 70 entgegen. fab

