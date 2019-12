Vier Verletzte: Auto landet vor Nußlocher Supermarkt-Kasse

Nußloch.Plötzlich stand ein Auto vor dem Verkaufsregal: Bei einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall sind in Nußloch am Freitag gegen 12 Uhr vier Menschen in einem Penny-Einkaufsmarkt verletzt worden. Nach Angaben der Polizei, war eine 76-jährige Autofahrerin zuvor von einem gegenüberliegenden Parkplatz angefahren und dabei nach eigenen Angaben vom Brems- auf das Gaspedal gerutscht. Mit Vollgas fuhr sie über die Straße und durch die Schaufensterscheibe des Einkaufsmarktes. Eine Angestellte sowie drei Kunden, ein Mann und zwei Frauen, die an der Kasse anstanden, erlitten leichtere Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 35 000 Euro. sal (Bild: Priebe)

