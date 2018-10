Vier Visionen fürs „Feld“

Heidelberg.Wie entwickelt sich das Neuenheimer Feld in den kommenden 30 bis 50 Jahren? Stadt, Land und Universität erhoffen sich vom Masterplanverfahren Perspektiven. Vier internationale Büros haben am Mittwochabend vor rund 500 Zuschauern erste Konzepte vorgestellt.

Die Weitdenkende

Zoo und Sportflächen entlang des Neckarufers ergeben zusammen 16 Hektar Fläche, die für weitere Forschungs- und Klinikgebäude genutzt werden könnten. Dann wären die medizinischen und wissenschaftlichen Einrichtungen weiterhin eng beieinander – ein kompakter Campus das ist die Kernidee des Büros Astoc aus Köln (mit PTV Transport Consult, Karlsruhe, RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Bonn und Teamplan GmbH, Tübingen sowie SSV Architekten, Heidelberg).

Zoo und Sport ziehen um

Doch wohin mit dem Tiergarten und den Rugbyplätzen? Die Planer schlagen vor, dem Zoo größere Flächen im Süden der Stadt anzubieten, ohne bereits an ein konkretes Areal zu denken. Und die Sportflächen sollten weiter nach Norden rücken, zu den Unisporteinrichtungen am Neckarufer. Das Neckarufer soll erlebbarer werden. Die westlichen Neckaruferzonen sollten besser erschlossen werden, finden die Planungsexperten. Die Uni könnte so an den Fluss gebracht werden: etwa mit einer breiten Ufertreppe.

Drumherum soll ein grüner Ring Erholung bieten. Der Pkw-Verkehr soll durch einen inneren Ring mit der Tiergartenstraße erschlossen werden Ein behutsam geführter ÖPNV soll vor dem Individualverkehr Vorrang bekommen. Eine Stadtbahn und eine Brücke über den Neckar nach Wieblingen sind auch als Erschließung angedacht.

Die Schwebende

Dichter – urbaner – vernetzter: Das sind die drei Stichworte, die Ferdinand Heide, Architekt aus Frankfurt, in seinem Konzept betont (mit Die Landschaftsarchitekten Bittkau-Bartfelder+Ingenieure, Wiesbaden, Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH, Frankfurt am Main und Planungsgemeinschaft Häfner-Oefner Ingenieurgesellschaft, Langenselbold).

Das Richtung Norden ins Handschuhsheimer Feld reichende Areal Hühnerstein (124 000 Quadratmeter, auf denen das Land bereits Baurecht besitzt) soll bei diesem Entwurf nicht bebaut werden. Es sei zu weit weg, lautet die Begründung. Viel besser sei eine „moderate, leichte Abrundung Richtung Norden im Bereich des Klausenpfads. Durch kleinteilige Erweiterungen könne man 800 000 Quadratmeter im Neuenheimer Feld für zusätzliche Gebäude gewinnen, haben Heide und seine Partner berechnet.

Brücke für Rad und Seilbahn

Zwei Schleifen – eine nach Westen, eine nach Osten – sollen den Campus verkehrlich erschließen. Eine Seilbahn könnte den ÖPNV-Ring über den Neckar mit dem S-Bahnhof in Wieblingen verbinden, lautet eine Idee. Das wäre auch mit einer Doppelbrücke möglich: Oben Rad und Fußgänger, unten die Bahn. Straßenbahn und Autoverkehr sollten allenfalls an der Peripherie entlangführen – davon könnten Sport- und Freizeitanlagen profitieren, glaubt man.

Die Lebendige

Kompakter und dichter – das ist auch die Vorstellung, die Kerstin Höger aus Zürich entwickelte (mit IBV Hüsler sowie antón und ghiggi Zürich). Im internationalen Vergleich sei der Heidelberger Campus sehr groß, aber nicht dicht bebaut. Neckarbogen und Sportanlagen sollten freigehalten, der abgelegene Hühnerstein nicht bebaut werden. Dort soll ein Ökopark entstehen.

Stellflächen fallen weg

Mit einer Brücke über den Neckar soll eine Straßenbahnlinie das „Feld“ im Norden erschließen. Weitere Brücken für Radfahrer gehören ebenfalls zum Verkehrskonzept. Das Wissenscluster soll durch Verdichtung gestärkt, mehr Wohnraum, aber auch Platz für Spin-offs, Wellness und Cafés entstehen. Ein erster Schritt soll die Bebauung der Parkflächen sein. Der Campus soll grün sein, grüne Korridore sollen ihn als wichtige Achsen durchziehen. Eine multifunktionale Nutzung könnte zusätzliche Platzkapazitäten schaffen und den Campus beleben, glauben die Schweizer: So sollte das Mensa-Gebäude im Zentrum jenseits der Speisezeiten für andere Zwecke genutzt werden. Entlang des „INF-Boulevards“ – der bestehenden Erschließungsstraße „Im Neuenheimer Feld“ – soll ein „ÖPNV-Rückgrat“ die Verkehrsproblematik lösen. „Mobilitätshubs“ an den Stadteingängen sollen den motorisierten Individualverkehr früh abfangen und das Umsteigen in ÖPNV erleichtern.

Die Nachhaltige

Ein Blick auf den heutigen Campus zeige, dass nicht alles, was bei seiner Entstehung zukunftsweisend war, zehn Jahre später „genial“ war. Daher müsse die Erweiterung viel Freiraum lassen, damit auch in den nächsten Jahrzehnten noch das realisiert werden kann, was dann angesagt – und notwendig – sei. Architektonisch sei das als bunte Vielfalt vorstellbar. Denn auch der Bestand soll nicht vereinheitlicht, sondern höchstens bei Bedarf angepasst werden. Das ist die Vorstellung des Büros C.F. Møller aus Aarhus/Dänemark (mit Henn, München und Arup Deutschland, Berlin).

Keine Straßenbahn

Der Campus soll besser mit den anderen Stadtteilen verflochten werden – aber er soll auch Campus bleiben, also auch ein Experimentierfeld mit Offenheit für Neues. Es müsse ein CO2-neutraler Campus werden. fordern die Planer aus Dänemark. Neue Technologien sollten erprobt, Tiefenwärme und biologische Filter beim Rundgang im „Feld“ erlebbar gemacht werden. Wärmerückgewinnung, Biogas, Wasserstofftechnologie werden als weitere Stichworte genannt. Das Herz des Campus soll Tag und Nacht schlagen. Märkte an den Randzonen sollen die ökologischen Flächen im Norden aufwerten. Eine Straßenbahn sei zu teuer und unflexibel, Busse besser für die Erschließung, die entweder vom Norden oder über eine weitere Neckarbrücke realisiert werden soll, geeignet.