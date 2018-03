Völkerball auf dem Trampolin

Oliver Lechner will die „Sprungbude“ im Harbigweg am Samstag eröffnen. © Rothe

Heidelberg. „Ich wollte der Erste sein, der in Deutschland einen Trampolinpark eröffnet“, gesteht Oliver Lechner seinen Ehrgeiz. Seit zwei Jahren betreibt er in Bad Cannstatt vor den Toren Stuttgarts einen Freizeitpark. Am Wochenende eröffnet nun auch in Heidelberg eine „Sprungbude“. Dazu hat er seine Spielhalle im Harbigweg mehrere Monate lang aufwendig umgebaut. Die ehemalige

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2493 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018