Vogelzwitschern im neuen Kreißsaal

Heidelberg.Auf großen Leinwänden werden Naturaufnahmen projiziert – dazu gibt es Geräusche aus der Natur wie den Gesang von Vögeln: Das St. Josefskrankenhaus in der Heidelberger Weststadt hat seinen Kreißsaal renoviert und nach einem skandinavischen Konzept gestaltet. Das soll Stress reduzieren und eine entspannte Atmosphäre fördern. Am Sonntag, 20. Oktober, haben werdende Eltern, Angehörige und Interessierte von 10 bis 14 Uhr beim Tag der offenen Tür der Geburtshilfe die Möglichkeit, das anzuschauen. Holger Kaufmann, Chefarzt der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe, und sein Team führen die Besucher durch die Abteilung und geben Einblick in die Abläufe während der Geburt. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.10.2019