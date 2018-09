Volldampf gegen Treibhausgase

Heidelberg.„Was im Hambacher Forst gerade geschieht, ist das Gegenteil jeder vernünftigen Klimaschutzpolitik“: Gerade ist Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner vom Internationalen Gipfel in San Francisco zurückgekehrt, an dem er als Teil der baden-württembergischen Delegation mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann teilnahm. Dort hat er die Initiativen der Stadt vorgestellt und die Bedeutung der Kommunen für den Klimaschutz betont. Auch von amerikanischer Seite sei „ein Weckruf“ ausgegangen. Mit Unverständnis blickt Würzner da auf das geplante neue Braunkohleabbau-Vorhaben. „Es kann nicht sein, dass hier im Vorgriff auf die Veröffentlichung der Braunkohlesstudie Fakten geschaffen werden, kritisiert er. Im kommenden Jahr darf Würzner am Neckar Mitstreiter aus vielen Städten der Welt begrüßen: Die Nachfolge-Klimakonferenz findet im Mai 2019 hier statt. Organisiert wird sie vom Bundesumweltministerium, dem Land Baden-Württemberg und der Stadt.

Noch steht nicht fest, wer kommen wird. Eingeladen hat Würzner in Kalifornien unter anderem die berühmte Primatenforscherin und Umweltschützerin Jane Goodall. Auch den prominenten amerikanischen Politiker Al Gore, mit dem sich der Stadtchef austauschen konnte, ist ein Wunsch-Gast der „International Conference on Climate Action (ICCA 2019)“.

Bundesförderung ausgelaufen

Heidelberg ist seit 2012 eine von 19 Modellkommunen, die am „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ des Bundesumweltministeriums teilnehmen. Die Kommunen haben sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 die CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um 95 Prozent zu reduzieren und den Energiebedarf um die Hälfte zu senken. Nach sechs Jahren ist die Förderung aus Berlin ausgelaufen. Würzner reist am Mittwoch für die Abschlussveranstaltung in die Hauptstadt. Dort wird er unter anderem an einer Podiumsdiskussion mit dem Thema „Kommunaler Klimaschutz: Erfahrungen und Herausforderungen“ teilnehmen. Er hat etwas vorzuweisen: Gegenüber dem Höchststand von 2004 sind die CO2-Emissionen bis 2015 um 16 Prozent zurückgegangen. Bei den städtischen Gebäuden ist der Kohlendioxid-Ausstoß im gleichen Zeitraum um 40 Prozent gesunken. Dennoch bleibt viel zu tun, um das selbstgesteckte Ziel von 95 Prozent Einsparung zu erreichen.

Beim städtischen Fuhrpark setzt die Stadt verstärkt auf Wasserstofftechnologie: Wenn der Gemeinderat zustimmt, werden Busse und Lkw mit Brennstoffzellenantrieb angeschafft. Auch eine Wasserstoff-Tankstelle entsteht schon bald. Die Stadt soll bei der Erprobung solcher Dienstfahrzeuge eine Pionierrolle übernehmen: „Wir haben uns bundesweit abgesprochen“, bestätigt Würzner. Er bedauert, dass die Auswahl solcher Modelle bei deutschen Herstellern noch sehr dürftig sei. Als Mitglied des internationalen Städtenetzwerks C 40 hat sich die Uni-stadt im Frühjahr verpflichtet, ab 2025 nur noch emissionsfreie Busse zu beschaffen und dafür zu sorgen, dass ein Großteil der Straßen ab 2030 ohne Abgase ist. Als Präsident des Städtenetzwerks „Energy Cities“ vertritt Würzner rund 1000 europäische Kommunen. Heidelberg hat im Jahr 1992 als erste deutsche Großstadt ein kommunales Klimaschutzkonzept verabschiedet. 2015 erhielt die Stadt im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York den „Global Green City Award“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018