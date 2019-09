Volle Straßen zum Jubiläum

Heidelberg.Als Henri Bibow mit seinem Met-Glas anstößt, sind die Klänge vergangener Zeiten nicht zu überhören. Schuld daran sind die „Dudelzwerge“, eine Folkloreband aus Leipzig, die den Passanten vor der Alten Universität einheizt. „Der Mittelaltermarkt ist einer der Hot Spots beim Heidelberger Herbst“, sagt Bibow vom Veranstalter „Sündenfrei“. 40 Stände, zwei Bands und das stets zu Schabernack aufgelegte Gauklerduo „Forzarello“ sorgen für eine einladende Atmosphäre.

Die Schausteller haben Herzblut investiert: Zehn Stunden habe der Aufbau seiner „Met- und-Bier“-Taverne gedauert, erzählt Standbetreiber Karsten Rieder. Familiär geht es zu, man kennt sich. Besonders häufig bleiben die Kinder am Wikinger-Karussell stehen: einer Eigenkonstruktion, die mit Handaufzug und Schieber betrieben wird. Als schließlich die „Streuner“ ihre „Lieder aus der alten Zeit“ anstimmen, schreiten 150 Menschen spontan zum volkstümlich-modernen Tanz.

Gemeinsam feiern und ins Gespräch kommen, das sei die Idee beim „größten und schönsten Fest der Kurpfalz“, machte Oberbürgermeister Eckart Würzner in seinem Grußwort deutlich. Zum 50. Jubiläum des Heidelberger Herbsts verwandelte sich die Altstadt zwei Tage lang in eine Festmeile voller kultureller und kulinarischer Angebote.

Wieder sei man gewachsen, freute sich das Stadtoberhaupt beim Fassbieranstich auf dem Marktplatz - das gebe es anderswo nicht. Bei der Eröffnung traditionell dabei „Hofnarr“ Perkeo und die aktuelle Weinkönigin Caterina Teutsch - beäugt von Ehrengästen aus den Partnerstädten Bautzen, Montpellier und Palo Alto. So erlebten Besucher aus aller Welt das von Würzner angekündigte „Fest des Miteinanders“ hautnah mit. „Jeder Platz soll anders sein“, lautete die Vorstellung des Veranstalters Heidelberg Marketing. Entsprechend bunt fiel das Angebot aus, vom Kunsthandwerkermarkt über Flohmärkte in Innenhöfen bis zu Capoeira und Boxsport im Anatomiegarten. Hinzu kamen zwölf Musikbühnen in der Altstadt.

Als Geheimtipp erwies sich die Galerie von Alexander Ehhalt in der Plöck. Das 1927 von Hanns Lossen gegründete Fotostudio hatte die Archive geöffnet. „Hier finden Sie Abzüge aus den letzten 50 Jahren“, erklärte der Fotograf den Besuchern seines Foto-Flohmarkts. Darunter seien echte Schätze, für die man in mancher Galerie „das 30-fache bezahlen würde“. Gefragt war vor allem die analoge Fotografie.

Einblicke in die Vergangenheit erhaschte auch, wer sich die Laternen der Altstadt einmal genauer ansah. Sie waren verziert mit Schwarz-Weiß-Fotografien ehemaliger Geschäfte. Auf diese Weise wolle man die Besucher für die Entwicklung im Einzelhandel sensibilisieren, so Mathias Schiemer von Heidelberg Marketing. Und auch die Freunde der Geselligkeit kamen beim Heidelberger Herbst auf ihre Kosten. Möglich machte es der „Kneipenaffe“: Bei Tim Greiner war das „Heidelberger Kneipenquartett“ zu erwerben. Bei diesem Spielkarten-Set steht jede Karte für eine Bar und ist mit einem Gutschein versehen - „quasi ein moderner Schlemmerblock“, verrät der Standbetreiber. Einen sportlichen Höhepunkt hielt der Heidelberger Einkaufssonntag bereit: Der Ruderverein richtete sein traditionelles Achterrennen aus.

