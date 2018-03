Vollendeter Ausdruck

Anzeige

Fest für die Ohren

Kammer und das akribisch vorbereitete Ensemble Aisthesis unter Leitung von Walter Nußbaum machten mit einer Auswahl von sieben Sprech-Liedern ein Fest aus expressivem Ausdruck und virtuos modulierter Stimme. Ebenso brillant, dazu charmant und witzig präsentiert die „Chansons Dada“ von René Leibowitz nach Texten des Surrealisten Tristan Tzara, „mit kindlicher Stimme zu singen“. Perfekt.

Der ausgezeichnet besuchte Abend – langsam spricht sich die Bedeutung des Klangforums nicht nur in Salzburg, Amsterdam oder New York, sondern auch in Heidelberg herum – lebte zudem durch die komplementäre Gesprächsrunde, moderiert von der sehr gut vorbereiteten, kenntnisreichen Martina Seeber.

Regisseur Edgar Reitz, Mitverfasser des inzwischen berühmt-historischen Oberhausener Manifests, mit dem der deutsche Autorenfilm positioniert worden war, reflektierte dabei die Verschränkung von Musik und Bild in seinem monumentalen Epos „Heimat“, in dem Salome Kammer eine Hauptrolle spielte. Reitz sagte viel Erhellendes wie: „Film und Musik sind Zeitkünste“ sowie in Abgrenzung: „Filme zeigen Blicke, keine Bilder“. Denn Filmemacher seien keine Maler, was durch eingeblendete Sequenzen aus „Heimat“ untermauert wurde.

