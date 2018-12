Von Betriebshof bis Wolfsgärten

Heidelberg.Außergewöhnlich früh beginnt die Gemeinderatssitzung am kommenden Donnerstag: Ab 15 Uhr sitzen die Stadträte im Großen Ratssaal am Marktplatz zusammen. Sie haben ein ordentliches Paket an Themen vor sich und können die eine oder andere Weiche stellen – zum Beispiel für die Verlegung des RNV-Betriebshofs auf das Areal am Ochsenkopf.

RNV-Betriebshof: In zwei Ausschusssitzungen ist der von

...