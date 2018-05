Von Kinderhotel bis Nachtcafé

Anzeige

Heidelberg.Mit der Registrierungsnummer 004 ist es in das Bundesprogramm aufgenommen worden: Das Mehrgenerationenhaus Rohrbach war 2007 eines der ersten bundesweit. Zur Eröffnung reiste vor elf Jahren die damalige Familien- und heutige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in den Heidelberger Süden. Am Samstag, 30. Juni, wird das erste Jahrzehnt mit einem großen (Straßen-) Fest vor der Heinrich Fuchs Straße 85 gefeiert.

„10 plus 1“ lautet das Motto – denn nicht zehn, sondern elf Jahre ist die Begegnungsstätte alt. Im vergangenen Jahr sei man einfach nicht dazu gekommen, das Jubiläum zu feiern – aber jetzt! „Ein etwas anderes Jubiläum – aber wir sind ja auch etwas anders“, sagt Koordinatorin Emine Yildirim mit Augenzwinkern.

Mehrgenerationenhaus Das Heidelberger Mehrgenerationenhaus (MGH) versteht sich als Ort der Begegnung. Es ist kein generationenübergreifendes Wohnprojekt. Es ist 2007 als bundesweit viertes MGH von der damaligen Familienministerin Ursula von der Leyen eingeweiht worden. Untergebracht ist es im Schweizer Hof, in dem im Jahr 1900 eine Gaststätte öffnete. Von hier sollten die Arbeiter der gegenüberliegenden Waggonwerke bewirtet werden. Seit 2007 betreibt der Verein Habito das MGH. In den ersten vier Jahren kam die Anschubfinanzierung allein aus Berlin, seit 2011 hilft auch die Stadt.

Idee der „Ersatz-Großfamilie“

Der demografische Wandel gab der damaligen Bundesregierung den Anstoß zur Gründung von bundesweit heute 500 Häusern, erklärt Klaus Cremer, ebenfalls Koordinator. 50 davon haben ihre Adresse in Baden-Württemberg. Immer mehr Ältere, immer weniger Jüngere – und traditionelle Familienstrukturen auf dem Rückzug. Die Idee: Mehrgenerationenhäuser sollen zu so etwas wie einer Ersatz-Großfamilie werden, in der Alt und Jung sich begegnen und austauschen, in der Menschen in schwierigen Situationen oder Menschen mit Behinderungen dazugehören.