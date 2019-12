Von Kino bis Vortrag und Musik

Heidelberg.Kino-Club, Musik oder „Shared Reading“ (Geteiltes Lesen): Das Programm der Deutsch-Französischen Arbeitsgemeinschaft Kultur (DFA) bietet zwischen Januar und April fast zwei Dutzend Termine. Organisiert wird es vom Deutsch-Französischen Kulturkreis (DFK), der Stadt und dem Montpellier-Haus (Kettengasse 19). Dort steigen auch die Partys zur Kommunalwahl in der Partnerstadt (15. und 22. März).

Einer der renommiertesten Kenner der französischen Politik und Kultur ist der Politologe Claus Leggewie. Der frühere Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen kommt am Montag, 20. Januar, nach Heidelberg. Ab 19 Uhr spricht er über die Kathedrale Notre Dame de Paris – allerdings weniger aus architektonischer Sicht. Vielmehr geht es um das europäische Symbol, das mit der Brandruine verbunden ist. Denn für den Wiederaufbau haben sich viele Europäer engagiert. Natürlich rückt damit das deutsch-französische Verhältnis in den Blickpunkt, das in dem Vortrag (Alte Aula, Grabengasse) auf seine Zukunftsperspektive hin abgeklopft wird. Der Vortrag erinnert auch an den Jahrestag des Elysée-Vertrags.

Bereits vier Tage früher startet das neue Programm mit dem Kinofilm „Les garçons sauvages“ (die wilden Jungs) von Bertrand Mandico. Beginn ist 19 Uhr im Karlstorkino. Weiteres Filmvergnügen versprechen die „34. Filmtage des Mittelmeeres“, vom 22. Januar bis 2. Februar ebenfalls im Karlstorkino. Infos: www.filmtage-mittelmeer.de.

Französische Chansons über Paris singen „Le Roi Julie“ am Dienstag, 25. Februar, um 20 Uhr im Taeter-Theater (Bergheimer Straße 147). Und weil am 26. Februar Victor Hugo seinen 218. Geburtstag hätte, gibt es an diesem Tag um 19 Uhr einen Vortrag Dietrich Harth im Montpellier-Haus. Das Programmheft liegt in vielen Kultureinrichtungen in der Stadt aus. Infos unter dfskulturhd@gmail.com. miro

