Von neuer Ampelschaltung bis zu verlängerten Buslinien

Heidelberg.Parkverbote, gesonderte Busspur und bessere Ampelschaltung: Einstimmig hat der Heidelberger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ein Bündel an Maßnahmen auf den Weg gebracht, die die Verkehrssituation im Neuenheimer Feld kurzfristig entlasten sollen – unabhängig vom laufenden Masterplanverfahren (wir berichteten kurz). Hier ein Überblick über anvisierte Entlastungen:

Von einer geänderten Linienführung im Campus verspricht man sich spürbare Verbesserungen. Die Buslinie 29 könnte nach Norden ins Neuenheimer Feld verlängert werden, die Buslinie 37 zum Hauptbahnhof. Das ist angedacht für die Zeit nach Ende der Bauarbeiten am Hauptbahnhof Nord. Auch eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 24 bis Weinheim zu den Hauptverkehrszeiten soll geprüft werden.

Besonders auf der Ausfahrt vom Ring „Im Neuenheimer Feld“ zur Berliner Straße staut sich der Verkehr häufig. An der Ausfahrt Kirschnerstraße soll ein dritter Fahrstreifen nur für Busse entstehen. Die Ausfahrt zur Berliner Straße ist in gerader Führung nördlich des Gebäudes INF 100 vorgesehen. Das soll Bussen ermöglichen, am Stau vorbeizufahren.

500 weitere Fahrradstellplätze

Außerdem soll am Mathematikon die Straße „Im Neuenheimer Feld“ um etwa zwei Meter verbreitert und eine weitere Fahrspur ergänzt werden, damit die Rechtsabbieger besser auf die Berliner Straße rollen können. Um die Engstelle für den Busverkehr im Hofmeisterweg zu beseitigen, soll in Höhe der alten Kinderklinik der Grünstreifen zurückgebaut werden.

Die Ampelschaltung im Neuenheimer Feld soll optimiert werden, unter anderem im Bereich Kopfklinik sowie für den Radverkehr an der Ernst-Walz-Brücke. Mehr Parkraumbewirtschaftung auf dem Campus ist ein weiteres Stichwort. Die Stadt spricht sich bereits mit Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Mannheim und Heidelberg, ab, um die wenigen noch freien Parkmöglichkeiten weiter zu reduzieren. In der Tiergartenstraße sollen zwischen der Ringerschließung des Neuenheimer Feldes und dem Springer-Verlag Parkverbote eingerichtet werden. Auch die Schaffung eines Gehwegs im Bereich Klausenpfad bis zum Verlagsgebäude wird geprüft. Untersucht wird auch, ob 500 weitere, überdachte Fahrradabstellplätzen an den Straßenbahnhaltestellen in der Berliner Straße gebaut werden können, um bisherige Autofahrer zu gewinnen.

Mit der Unterstützung von Fahrgemeinschaften sollen die Arbeitgeber im Neuenheimer Feld weitere Entlastung schaffen. Das VRN-Nextbike-Angebot ist nach Ansicht des Gemeinderats ebenfalls noch ausbaufähig. Die Idee, einen „Park & Ride“-Parkplatz und einen Bus-shuttle im Norden des Neuenheimer Felds, zum Beispiel an der Autobahnausfahrt Dossenheim beziehungsweise am Großmarkt und in Nähe der Straßenbahn einzurichten, fand hingegen keine Mehrheit.

