Von Unbekannten verletzt

Anzeige

Heidelberg.Eine Gruppe von Unbekannten soll in Heidelberg-Neuenheim mehrere Personen geschlagen haben. Laut gestrigem Polizeibericht wurde in der Nacht auf Samstag gegen 0.10 Uhr eine Schlägerei auf dem Neuenheimer Marktplatz gemeldet. Auf dem Weg dorthin fanden die Beamten einen 18-Jährigen auf dem Boden. Er erklärte, auf der Neckarwiese geschlagen und von mehreren Unbekannten verfolgt worden zu sein. An der Treppe zur Heuss-Brücke stießen die Polizisten auf ein weiteres Opfer. Der 25-Jährige erklärte, ein Mann mit einem hellen T-Shirt habe ihm einen Faustschlag verpasst. Bei der dazugehörigen Gruppe soll es sich um 15 bis 20 Personen handeln. Hinweise an die Polizei unter Tel. 06221/4 56 90. fab