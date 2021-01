Vorfahrt missachtet - Radfahrer schwer verletzt

Heidelberg.Ein Radfahrer ist am Sonntagnachmittag in Heidelberg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 27-jährger Autofahrer im Kreuzungsbereich Mönchhofstraße/Werderstraße die Vorfahrt des von rechts kommenden Radfahrers. Die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten miteinander. Der 40-jährige Radfahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich laut den Beamten auf mehrere Tausend Euro.

