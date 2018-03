Vorhang auf für junge Zuschauer

Anzeige

Rhein-Neckar.„Der kleine Drache Kokosnuss“ heißt das Stück von Ingo Siegner, mit dem die Kammerpuppenspiele Bielefeld am Dienstag und Mittwoch, 27. und 28. Februar, für zwei Vorstellungen im Ludwigshafener Kulturzentrum „dasHaus“ gastieren.

Die Bielefelder Bühne inszeniert Siegners Bilderbuch-Bestseller mit großen Figuren, Schauspiel und Musik. Die Vorstellungen finden am Dienstag und Mittwoch jeweils um 16.30 Uhr in der Bahnhofstraße 30 statt. Karten kosten neun Euro und können unter Telefon 05203/90 22 83 reserviert werden. An der Tageskasse sind sie ab einer Stunde vor der Aufführung erhältlich.

Im Frankenthaler Kinder- und Jugendbüro (Stephan-Cosacchi-Platz 3) präsentiert zuvor das Figurentheater „L’UNA“ am Freitag, 23. Februar, 15 Uhr, Zuschauern ab vier Jahren den Märchenklassiker „Rumpelstilzchen“. An der Tageskasse beträgt der Eintritt vier (Kinder) beziehungsweise fünf Euro (Erwachsene). Und in der Weinheimer „eventfabrik a2“ (Hopfenstraße 4) führt das Kindertheater Papiermond am 23. Februar, 16.30 Uhr, „Kasperle & die Trauminsel“ für Kinder ab drei Jahren auf. Eintritt: sechs Euro. mav