Vorträge gibt’s online

Diesmal gibt’s Informationen zum Studium in Heidelberg nur virtuell. © dpa

Heidelberg.Die Universität Heidelberg veranstaltet am kommenden Mittwoch, 18. November, einen digitalen Studieninformationstag. Er wendet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich für ein Studium an der Ruperto Carola interessieren. Dazu gibt es ein umfangreiches virtuelles Veranstaltungsangebot mit mehr als 50 interaktiven Online-Vorträgen, Videos und Podcasts. So sollen sich die potenziellen Studienanfänger einen Eindruck von ihrem Wunschfach verschaffen können und sich über Studienvoraussetzungen und Ablauf des Studiums informieren. Die Angebote sind zwischen 9 und 17 Uhr zu erreichen über die Webseite www.uni-heidelberg.de/studieninformationstag.

In den Online-Vorträgen – das Angebot reicht von Altertumswissenschaften und Astronomie über Computerlinguistik, Germanistik, Mathematik und Medizin bis zur Rechtswissenschaft, Soziologie und Übersetzungswissenschaft – stehen Vertreter des Fachs sowie Studierende als Referenten und Gesprächspartner bereit. Die Videos, die im Rahmen der Veranstaltung gezeigt werden, können noch bis zum 22. November online abgerufen werden.

