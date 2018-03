Vorträge und Diskussionen

Anzeige

Heidelberg.Zum Internationalen Frauentag 8. März gibt es in Heideberg eine Reihe von Veranstaltungen. Einen Schwerpunkt bilden Lesungen und Diskussionen, die das Amt für Chancengleichheit zum Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“ anbietet. Diese Reihe beginnt heute um 19.30 Uhr mit einem Filmabend im Karlstorbahnhof. „Die göttliche Ordnung“ von Petra Biondina Volpe ist zu sehen. Bei einer Fortbildungsmesse „Wege für Frauen in die Politik“ bieten am Freitag, 9. März, von 15 bis 17 Uhr Initiativen und Parteien im Großen Ratssaal am Marktplatz Infos. Zum Abschluss berichten um 17.30 Uhr Politikerinnen über ihren Weg in die Politik. Am Sonntag, 11. März, gibt es in verschiedenen Cafés Lesungen zu politisch engagierten Frauen von Schauspielern des Heidelberger Theaters.

Bereits um 16 Uhr startet am Bismarckplatz ein Demonstrationszug durch die Hauptstraße mit Abschlusskundgebung am Universitätsplatz. Organisiert wird der Protest von der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen.

Erfahrungen von der Flucht

„Meine, deine, unsere Freiheit. Wie wollen wir leben?“ ist eine Diskussionsrunde überschrieben, die heute um 19 Uhr im Schmitthennerhaus (Heiliggeistraße 17) beginnt. Einen Blick auf ausgewählte Arbeiten von Künstlerinnen aus den Sammlungen des Kurpfälzischen Museums Heidelberg kann man von 12.15 bis 12.45 Uhr in der Reihe „Kunst am Mittag“ werfen. Zu einem „Feministinnen-Café reloaded“ lädt das BiBeZ heute, 8. März, von 12 bis 15 Uhr in seine Räume in der Alten Eppel-heimer Straße 40/1 ein. miro