Vortrag für Eltern zur digitalen Welt

Heidelberg.„Fortnite, Instagram, YouTube und Co: Was machst Du da?“ lautet der Titel eines „Vortrag für Eltern zum richtigen Umgang von Kindern und Jugendlichen mit der digitalen Welt“. Fabian Karg hält diesen Vortrag am Dienstag, 7. Mai, um 19 Uhr in der Halle 02 in Heidelberg.

Der Gymnasiallehrer für Deutsch, Englisch, Sport und Medienbildung ist auch Referent für Jugendmedienschutz am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg und gibt Eltern Tipps für den richtigen Umgang mit den digitalen Möglichkeiten. Die Grünen-Stadträte Felix Grädler und Kathrin Rabus sowie Kandidatin Anja Gernand sind die Gastgeber des Abends.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.05.2019