Vorverkauf für „Geist Heidelberg“

Heidelberg.Im Rahmen des Festivals „Geist Heidelberg“ holt das Deutsch-Amerikanische Institut (dai) regelmäßig hochkarätige Redner in die Stadt. Für die ersten vier Termine im Herbst startet am Montag, 24. Juni, ab 13 Uhr der Vorverkauf unter www.dai-heidelberg.de. Karten gibt es auch direkt im dai (Sofienstraße 12 in Heidelberg, montags bis freitags 13 bis 18 Uhr).

Am 18. Oktober ist zum Auftakt der Biochemiker und Nobelpreisträger Paul Nurse zu Gast. Am 1. November spricht Fernsehmoderator und Astrophysiker Harald Lesch über „Gott und die Welt“. Weitere Gäste sind Holocaust-Forscherin Deborah Lipstadt (16. November) und Wissenschaftsautor Jared Diamond (17. November). fab

