VRN schränkt Angebot ein

Heidelberg.Aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus reduziert der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) seine Fahrten bis auf weiteres. Nachdem in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg der Schulbetrieb eingestellt wurde, wolle man das Fahrtangebot sukzessive auf den Ferienplan umstellen, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsunternehmens. „An unsere Kunden richten wir die Bitte, sich vor Fahrtantritt über die elektronischen Fahrplanmedien zu informieren, ob und wann Linien vor Ort verkehren“, so VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik. Die Deutsche Bahn wird ab Dienstag ihren Regionalverkehr deutlich einschränken, in der Folge soll auch der ÖPNV-Fahrplan ausgedünnt werden. Der VRN setzt darüber hinaus Schutzmaßnahmen um, die eine Ansteckung in den Fahrzeugen für die Fahrer und die Kunden verhindern soll.

Kein Fahrkartenkauf im Bus

Auf Fahrkartenkäufe im Bus bittet die VRN zu verzichten. Zu diesem Zweck bleiben auch die vorderen Türen in den Bussen geschlossen. Der Ein- und Ausstieg erfolgt über die zweite oder dritte Tür. Fahrgäste sollten stattdessen ihre Fahrkarte am Automaten, im Onlineshop oder via Handy-App erwerben. An jeder Haltestellen werden künftig alle Türen automatisch aufgehen – so soll vermieden werden, dass Kunden Kontaktflächen wie Haltewunschknöpfe selbst berühren. apt

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.03.2020