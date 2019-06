Wandern mit Alpakas aus Heidelberg

Heidelberg.Am Pfingstmontag geht es los: Die Heidelberger Alpakas starten zu ihrer ersten offiziellen Wandertour durch den Wald in Heidelberg-Ziegelhausen.Mit den Anden-Kamelen will die hauptberufliche Kirchenmusikerin Melanie Weigl auf ihrer Farm im Neckartal Touren für geschwächte Krebskranke oder Menschen mit psychischen Krankheiten anbieten. Das sanfte Wesen der Tiere wirke auf Menschen entspannend, die so vom Kontakt mit den Alpakas profitieren könnten. Der beige-gemusterte Gargamel (Bild) ist Leithengst der Herde. Weigl ist die erste Alpaka-Halterin im Rhein-Neckar-Kreis und wurde von Amtstierärzten geprüft . miro (Bild: Rothe)

