Warnung vor Klimakrise

„Nimm eine, verbrauch’ drei“, heißt es ironisch am Bismarckplatz. © FFF/er

Heidelberg.Die Aktivisten von „Fridays for Future“ und „Extinction Rebellion“ haben bekannte Heidelberger Statuen und Brunnen mit Klimaschutz-Botschaften versehen. Zum Beispiel den Neptunbrunnen am Schloss und die „Spaghetti-Skulptur“ auf dem Bismarckplatz. „Der Protest findet diesmal da statt, wo man es sonst nicht erwarten würde. Denn die Klimakatastrophe ist Realität und somit müssen wir an ganz besonderen Stellen auf die brenzlige Lage aufmerksam machen“, teilt die Studentin Katrin mit. fab

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/heidelberg

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.07.2020