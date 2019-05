Warten auf Baugenehmigung

Um das Kulturhaus Karlstorbahnhof für die nächsten Jahrzehnte zukunftsfähig zu machen, wurde ein Umzug aus der östlichen Altstadt Heidelbergs in den Süden auf die Konversionsfläche Campbell Barracks beschlossen. Bis Ende 2020 soll der Umzug abgeschlossen sein – doch das Warten auf Baugenehmigungen verzögert die Pläne um Monate.

Seit Mitte Februar laufen die vorbereitenden Arbeiten für den Baubeginn auf dem neuen Areal. Bisher liege jedoch nur eine Abrissgenehmigung vor, so Ingrid Wolschin, die Geschäftsführerin des Kulturhauses Karlstorbahnhof. Erst mit der Baugenehmigung ließen sich weitere Maßnahmen ergreifen. Sie hofft darauf, diese innerhalb der nächsten zwei Wochen zu erhalten. Ursprünglich war die Fertigstellung des Neubaus nach insgesamt 18 Monaten für Herbst 2020 angesetzt. Nun verzögert sie sich laut aktueller Einschätzung bis Ende nächsten Jahres.

Eigenanteil an Kosten

Ob das Warten auf die Genehmigung einen weiteren Aufschub mit sich bringt, ist derzeit ungewiss. „Ich bleibe dennoch optimistisch“, sagt Wolschin. Sie denkt nicht, dass sich der Umzug noch weiter verzögert. „Die Architekten haben sicherheitshalber einen Probelauf mit eingeplant.“

Der Gemeinderat hat im Dezember 2017 etwa 15 Millionen Euro für den Umbau und den Umzug des Kulturzentrums zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe von Spendenaktionen und Sponsorenaufrufen möchte sich der Karlstorbahnhof an den Kosten beteiligen. „Nach dem ersten Spatenstich möchten wir damit anfangen“, so die Geschäftsführerin. „Damit man auch etwas von der ersten Entwicklung sieht und die Leuten haben eine konkrete Vorstellung vom künftigen Konzept.“

In der Zwischenzeit bietet das Kulturhaus seit April einmal im Monat unter dem Projekttitel „Ab in den Süden“ eine Veranstaltung in der neuen Nachbarschaft an. jei