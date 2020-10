Heidelberg.Wegen routinemäßigen Wartungsarbeiten steht die Erdgastankstelle in der Eppelheimer Straße in Heidelberg bei der KK-Tankstelle am morgigen Montag, den 19. Oktober, von 8 Uhr bis voraussichtlich 16 Uhr nur eingeschränkt zur Verfügung. Darüber informierten die Stadtwerke Heidelberg.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 18.10.2020