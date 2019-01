Was Heidelberg 2019 erwartet

Heidelberg.Der große Neujahrsempfang ist nur alle zwei Jahre - also das nächste Mal im Januar 2020 - vorgesehen. Aber in den Jahren dazwischen gibt es eine kleinere Variante. Am Samstag, 19. Januar, sollen von 10 bis 15 Uhr besonders jüngere Heidelberger angesprochen werden mit der Veranstaltung „#Zukunftsvision Europa“ und „#ZukunftsvisionJunges Heidelberg“. Schließlich ist Heidelberg - nur hauchdünn hinter Freiburg - laut einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung die zweitjüngste Stadt in Deutschland. Und zwar dank des Durchschnittsalters von 39,9 Jahren. Ausgewertet wurden dafür die Jahre 2000 bis 2015. Im Dezernat 16 (Emil-Maier-Straße 16) begrüßt Stadtchef Eckart Würzner die Gäste zu einem Mitmach-Programm mit Diskussionen, Poetry Slam und vielem mehr. Die anstehenden Kommunal- und Europawahlen bilden einen thematischen Schwerpunkt. Als Gast hat sich EU-Kommissar Günther Oettinger angesagt. Parteien, Vereine und Organisationen sind mit Infoständen vertreten. Der Tag wird von der Stadt gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung und dem Deutsch-Amerikanischen Institut gestaltet. Interessierte Bürger sind eingeladen - auch wenn sie das dritte Lebensjahrzehnt schon hinter sich haben.

Klimaschützer treffen sich

Am 22. und 23. Mai treffen sich internationale Klimaschützer in der Unistadt am Neckar: Das Bundesumweltministerium, das Land Baden-Württemberg und die Stadt richten in der Stadthalle die „ICCA2019 (International Conference on Climate Action)“ aus. Während die Politiker und Wissenschaftler gemeinsam nach Lösungen für die Rettung des grünen Planeten suchen, soll es für die Bevölkerung einen Veranstaltungsmix zum Thema Klimaschutz geben. Die Stadt gilt als Vorreiter in Sachen Klimaschutz: So setzte sie in ihrem „Masterplan 100 Prozent Klimaschutz“ das Ziel, bis zum Jahr 2050 die Emissionen von Kohlendioxid um 95 Prozent zu reduzieren. Im Dezember war Oberbürgermeister Eckart Würzner als Experte live aus dem Heidelberger Rathaus zugeschaltet bei einer 24-Stunden-TV-Reality-Show um US-Vizepräsident Al Gore und das von ihm gegründete Climate Reality Project. Al Gore hat aus Heidelberg auch eine Einladung für den Mai-Kongress bekommen.

23. Heidelberger Frühling

„Wie wollen wir leben?“ lautet die Leitfrage für das renommierte Musikfest „Heidelberger Frühling“, das in seine 23. Saison geht. Mehr als 100 Veranstaltungen in 14 Spielstätten stehen vom 16. März bis zum 14. April auf dem Programm. So gibt es unter anderem mehrfach ein multimediales Musiktheater in 4D-Soundsystem von „Castor &&Pollux“ in der Alten Aula der Universität. In der Pädagogischen Hochschule gibt es ein Streichquartettfest, im Theater den internationalen Wettbewerb „Das Lied“ im Städtischen Theater sind Festivals innerhalb des Festivals.

Lesungen im Spiegelzelt

Die Unesco-Literatur-Schwesterstadt Edinburgh bekommt bei den Heidelberger Literaturtagen (15. bis 19. Mai) einen Schwerpunkt. Im ehrwürdigen Spiegelzelt auf dem Uniplatz gilt es diesmal nicht nur, die Literatur zu feiern, sondern auch das 25-jährige Bestehen der Festivalreihe. Der 50. Todestag des großen Philosophen Karl Jaspers bekommt ebenfalls breiten Programmplatz bei den Literaturtagen. Sogar 150 Jahre alt wird der Heidelberger Kunstverein. Das soll im Juli richtig groß begangen werden. Mehr als 800 Mitglieder zählt der Verein, der zudem als einer der ältesten in Deutschland gilt.

Kinderspielzeug fürs Museum

Um die Geschichte der Kinderfahrzeuge dreht sich eine Ausstellung, die im Frühjahr im Kurpfälzischen Museum zu sehen ist: Von Kinder- und Puppenwägen über Fahr- und Dreiräder bis hin zu den unterschiedlichsten muskelbetriebenen Fahrzeugen reicht die Bandbreite der Exponate, die vom 24. März bis zum 30. Juni gezeigt werden. Die meisten Stücke stammen aus der Nachkriegszeit und den 1970er Jahren. Aber auch Fahrzeuge aus einer Zeit, in der Fahrräder noch absoluter Luxus waren, sind zu sehen. Die Leihgaben des Fahrradmuseums Bad Brückenau ergänzen Stücke aus dem Spielzeugmuseum Freinsheim und dem Kurpfälzischen Museum. Und da sich Kinder beim bloßen Anschauen schnell langweilen, gibt es einen interaktiven Bereich mit Spaß- und Geschicklichkeitsrädern, die ausprobiert werden dürfen. Von Oktober bis Januar geht es dann um „Königskinder“: Das Kurpfälzische Museum beleuchtet das Schicksal des „Winterkönigs“, Kurfürst Friedrich V., und seiner Familie.

Tanz auf dem Airfield

Ab 26. April ist die Türkei Gastland des Heidelberger Stückemarkts, den Theaterintendant Holger Schultze und sein Team organisieren. Das Heidelberger UnterwegsTheater erobert im Juli künstlerisch die Konversionsfläche Airfield mit Tanz, Akrobatik und Lichtinstallationen.

