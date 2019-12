Was Heidelberg 2019 sonst so bewegte

Blutest-Affäre in der Uniklinik, der ÖPNV-Knoten vor dem Hauptbahnhof wird in Betrieb genommen und es gibt Diskussionen um die Sperrzeiten. Chronik des Jahres 2019 in Heidelberg.

Die Bluttest-Affäre in der Uniklinik Heidelberg sorgte 2019 für Aufregung. © Labor/Universitätsklinikum Heidelberg/dpa