Was Heidelberg im neuen Jahr an Veranstaltungen erwartet

Dieses Bild haben Heidelberger im Oktober 2009 zur Klimakonferenz in Kopenhagen geschickt. Die Botschaft: Mehr als 350 CO-Teilchen pro Million Gasmoleküle kann die Atmosphäre nicht an Kohlendioxid nicht verkraften, lautete die Botschaft. In den vergangenen Jahren hat sich die Stadt weiter dem Klimaschutz verschrieben. Am 22./23. Mai wird das honoriert: Heidelberg richtet mit dem Land und dem Bundesumweltmuseum am Neckar eine Klimakonferenz aus.

© Rothe