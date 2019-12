Was ist Kino der Zukunft?

Heidelberg.Wie müsste ein zukunftsfähiges Kino aussehen, was muss es leisten? Wie sehen seine Architekturen aus? Welche Funktion hat es in seiner Umgebung? Wie sollten seine Räume, Technik und Inhalte funktionieren und wie miteinander korrespondieren? Zu diesen bisher kaum beleuchteten Fragestellungen stellt der 15. Bundeskongress der Kommunalen Kinos ab dem heutigen Freitag bis zum Sonntag in Heidelberg und Mannheim Modelle namhafter nationaler und internationaler Referenten vor und erarbeitet Strategien für das Kommunale Kino der Zukunft.

Der Jahreskongress der Kommunalen Kinos findet in diesem Jahr im Karlstorkino und Karlstorbahnhof in der Heidelberger Altstadt und im Cinema Quadrat Mannheim statt. Das Eröffnungs- und Filmprogramm des Kongresses startet am heutigen Freitag um 15 Uhr im Großen Saal des Karlstorbahnhofs. Die 3-tägige Fachtagung richtet sich auch an ein interessiertes Kino-Publikum. Kinobesucher können für einzelne Kinovorstellungen vor Ort Karten erwerben. sal

Info: Filmprogramm unter https://bit.ly/2Pe96Jf

