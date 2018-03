Was macht … Beate Schuerholz-Weber ?

Anzeige

Heidelberg.„Es geht mir richtig gut“: Das ist keine Floskel, sondern der Satz kommt von irgendwo ganz tief drinnen und lässt keinen Zweifel. Beate Weber-Schuerholz, 16 Jahre lang Heidelbergs Stadtoberhaupt und erste Oberbürgermeisterin in Baden-Württemberg, strahlt ansteckend fröhlich und steckt voller Energie beim Treffen zum Tee im „Café Schafheutle“. Vor zwölf Jahren ist sie aus dem Rathaus ausgezogen. „Es ist ein tolles Gefühl, frei zu sein“, ist die 74-Jährige überzeugt, richtig gehandelt zu haben, als sie sich 2006 nicht um eine dritte Amtszeit bewarb. Beschaulich wurde es in ihrem Leben seither nicht: Mit ihrem Mann engagiert sie sich in Kanada in einem Umweltprojekt, als Expertin für nachhaltiges Stadt-Management hält sie Vorträge bis nach Südchina.

Gerade verbringt Beate Weber-Schuerholz, wie sie seit ihrer zweiten Hochzeit 2012 heißt, wieder ein paar Monate in der Stadt. Am Internationalen Frauentag im Rathaus hat sie mit darüber diskutiert, warum Frauen es immer noch schwerer haben, in der Politik Karriere zu machen. Als die Sozialdemokratin am 21. Oktober 1990 im Alter von 46 Jahren zur Stadtchefin gewählt wurde, kam das einem kommunalpolitischen Erdbeben gleich. „Ich wollte das Rathaus öffnen“, erinnert sie sich. An ihrem 50. Geburtstag tat sie das auch bei einer großen Party und mit einer Oberbürgermeisterin auf Augenhöhe. „Ich wollte eine Stadtverwaltung, die keine Obrigkeit ist.“, sagt sie.

Vom Europäischen Parlament íns Rathaus Beate Weber ist am 12. Dezember 1943 in Reichenberg (Sudetenland) geboren worden. Sie studierte am Dolmetscherinstitut und an der Pädagogischen Hochschule, wurde 1979 in das erste Europäische Parlament gewählt und leitete den Ausschuss für Umweltfragen und Verbraucherschutz. 1990 wechselte sie ins Heidelberger Rathaus. 1998 wiedergewählt, verzichtete sie 2006 auf eine dritte Kandidatur. 2007 wurde sie mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet, 2012 Ehrenbürgerin Heidelbergs.

Netzwerken wichtig

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Ausbau der Ganztagsbetreuung: Diese Themen setzte die Mutter einer Tochter, die ausgebildete Grundschul- und später Beratungslehrerin ganz oben auf ihre Agenda. 1996 wählte sie das ZDF-Magazin „Mona Lisa“ auch deshalb zur „Frau des Jahres“. Wie wichtig Netzwerken für den Erfolg ist, war Weber-Schuerholz immer klar – und so führte sie unter anderem einen bald „Hexentreffen“ getauften, jährlichen Austausch von Stadträtinnen und ein Treffen mit später gewählten Kolleginnen im Land ein.