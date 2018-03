Was macht… Karl Berger ?

Lässt noch immer die Schlegel über das Vibrafon fliegen: Karl Berger 2010 bei Enjoy Jazz in Heidelberg. © Rinderspacher

Er ist d i e Jazz-Legende aus der Metropolregion: Der Heidelberger Pianist und Vibraphonist Karl Berger hat als einer der ganz wenigen deutschen Improvisationsmusiker Karriere in den USA gemacht. Mitte der 1960er Jahre zog er nach New York, spielte mit Größen wie Don Cherry, Ornette Coleman und John McLaughlin, arbeitete mit Rock-Prominenz wie Jeff Buckley, The Cardigans oder Natalie Merchant.

...

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.03.2018