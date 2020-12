Waschbär bricht in Modehaus ein

Heidelberg. Die Passantin traute ihren Augen nicht, als sie am Mittwoch gegen 6.30 Uhr in der Heidelberger Hauptstraße am Modehaus Henschel vorbeilief. Da saß doch ein Waschbär im Schaufenster. Kein Stofftier, sondern ein quicklebendiges ausgewachsenes Prachtexemplar. Sie alarmierte die Polizei, damit diese den pelzigen Einbrecher dingfest machen konnte. „Nachdem der Waschbär seine

...