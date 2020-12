Weihnachten ohne die Familie

Heidelberg.In London und Südostengland gilt wegen der Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus seit der Nacht zum Sonntag wieder ein harter Shutdown mit Ausgangssperren. Die Menschen in den betroffenen Gebieten dürfen über Weihnachten keine Mitglieder anderer Haushalte treffen. Auch in der Rhein-Neckar-Region leben Briten, die von den Entwicklungen über Familien und Freunde betroffen sind.

Nichola Hayton ist Vorsitzende der Deutsch-Britischen Gesellschaft (DBG) Rhein-Neckar und lebt in Heidelberg, wo sie an der Universität unterrichtet. Aus ihrer Sicht kommt die neue Coronavirus-Variante dem britischen Premierminister Boris Johnson politisch entgegen: „Die Opposition und auch ein Großteil der Bevölkerung haben in der letzten Zeit gefordert, dass die Maßnahmen um Weihnachten verschärft werden. Johnson hat unter sehr viel Druck gestanden. Jetzt kann er diese Kehrtwende umsetzen, ohne sein Gesicht zu verlieren, weil er einen Anlass hat“, sagt sie. Sie findet die Maßnahmen richtig, allerdings kämen diese viel zu spät.

Auch Haytons Familie ist von den Verschärfungen und Reiseverboten betroffen. „Mein Cousin wollte seine Schwester über Weihnachten besuchen. Er ist sehr traurig, dass das jetzt nicht geht“, berichtet sie. Sie selbst wäre normalerweise dabei gewesen, hatte dieses Jahr aber nicht vor, ihre Familie zu besuchen. Das sei in Corona-Zeiten zu riskant, selbst ohne die Virus-Mutation. „Ich habe in Deutschland meine Kontakte sehr reduziert. Wir bleiben momentan doch alle zu Hause. Lebensmittel einkaufen ist mein Highlight der Woche.“

Die viele Zeit zu Hause befördert die Kreativität – während des Telefonats mit dieser Redaktion bindet Hayton gerade Weihnachtskränze: „Eine schöne deutsche Tradition, ich habe das zum ersten Mal gemacht, das möchte ich im nächsten Jahr wieder machen.“

Andy Pelkiewicz, gebürtig aus Wakefield in Yorkshire, Nordengland, hat seit acht Jahren seinen festen Wohnsitz in Heidelberg. Der Aktuar (Versicherungssachverständiger) im Ruhestand ist mit einer Deutschen verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter aus erster Ehe, die in London wohnen und von den aktuellen Regelungen betroffen sind. „Beide denken, dass die Maßnahmen richtig sind, aber viel zu spät kamen“, berichtet Pelkiewicz. Einen Todesfall hat seine Familie in Wakefield bereits zu beklagen: Die Frau seines Cousins ist während der ersten Welle an Covid-19 gestorben. „Sie war 79, aber vorher nicht wirklich krank. Wir haben sie letztes Jahr noch besucht, das war jetzt ein großer Schock.“

Ursprünglich wollten seine Töchter über Weihnachten zu ihrer Mutter nach Bristol fahren. „Das ist jetzt nicht erlaubt. Aber wenigstens werden die beiden Weihnachten zusammen verbringen.“ Obwohl seine Töchter keiner Risikogruppe angehören, macht sich Pelkiewicz Gedanken: „Der Teil von London, in dem sie wohnen, ist nicht der schlechteste, aber die Statistiken steigen. Und ich habe Sorge um sie, ob sie glücklich sind. Besonders für meine jüngere Tochter ist das schwer. Ich fürchte, dass sie wenige soziale Kontakte hat.“ Normalerweise ist Pelkiewicz alle zwei bis drei Monate in England, jetzt hat er seine Töchter seit Februar nicht besucht. Meistens kommunizieren sie über den Nachrichtendienst WhatsApp, für Weihnachten haben sie eine Videokonferenz geplant.

„Kein anderes Mittel“

Auch Elizabeth Hawkins, die in Mannheim lebt und in der Presseabteilung eines Verlags in Heidelberg arbeitet, wird dieses Jahr ihre Familie in England nicht sehen. „Meine Schwester und ihre Familie hatten vor, Weihnachten mit meinen Eltern zu verbringen. Da meine Eltern die Kinder regelmäßig betreuen, dürfen sie sich sehen. Aber es kann sein, dass sie diese Pläne jetzt auch geändert haben.“ Schon vor Wochen hätten sie beschlossen, dass es besser sei, wenn Hawkins in Deutschland bliebe. „Die Maßnahmen sind hart, aber notwendig“, sagt sie, „ich denke, es gibt kein anderes Mittel.“

