Heidelberg.Der Inzidenzwert klettert auf 39,4, es gilt elf neue und 75 aktive Corona-Fälle insgesamt: Vor dieser besorgniserregenden Entwicklung haben Stadtverwaltung und Heidelberg Marketing am Freitag den Weihnachtsmarkt abgesagt. Am ersten Tag der Maskenpflicht auf belebten Plätzen und in der Fußgängerzone der Altstadt scheint es indes kaum Verstöße zu geben.

Es habe keine andere Wahl gegeben, als den Budenzauber abzusagen, teilten Oberbürgermeister Eckart Würzner und Mathias Schiemer (Heidelberg Marketing) mit. Nicht zuletzt, weil alle großen Märkte der Umgebung bereits storniert wurden: „Das würde einen noch größeren Besucherandrang bei uns ergeben. Da kann niemand mehr den notwendigen Mindestabstand einhalten“, erklärt Würzner. „Wir wissen, dass dies insbesondere Schausteller hart trifft. Wir schauen daher aktuell, ob wir ihnen in der Vorweihnachtszeit alternativ einzelne Standorte im Stadtgebiet als Standfläche anbieten können“, betont Schiemer.

Nicht nur Schausteller, auch die Gastronomie trifft der Wegfall des Magneten hart. An Weihnachtsmarktwochenenden, berichteten Hoteliers kürzlich, seien ihre Häuser stets ausgebucht gewesen.

Leere Gassen gab es schon gestern. Dieser Freitagnachmittag fühlt sich eher wie ein trauriger Sonntag an – das liegt wohl auch am Streik bei den Nahverkehrsbetrieben. Nur lauter ist es irgendwie, was vielleicht an den vielen Baustellen ringsum liegt. Die wenigen Stühle und Tische der Außenbewirtschaftung zwischen Heiliggeistkirche und Alter Brücke bleiben bei feuchten 12 Grad verwaist. Ein paar Menschen schlendern – meist zu zweit – über das ruppige Pflaster. Fast alle tragen einen Mundschutz – am beliebtesten sind neben der medizinischen Einmalnutzen-Variante bunte aus Stoff. „Nach unserer Beobachtung hält sich schon heute eine übergroße Mehrheit an die Maskenpflicht in den öffentlichen Bereichen“, bestätigt Stadtsprecher Timm Herre. Die Pflicht sei auch am ersten Tag schon „kontrolliert“ worden: „Wie immer geht es in der ersten Phase aber vorrangig darum, die Menschen anzusprechen und aufzuklären“, ergänzt der Sprecher.

Kinnvisier nicht akzeptiert

Die Braut trägt Crèmeweiß – und Mundschutz: Gleich drei frisch Vermählte sind am Freitag gegen 15 Uhr rund um das Rathaus in der Heidelberger Altstadt zu beobachten. Der Mund-Nasen-Schutz scheint so selbstverständlich zur Ausstattung zu gehören wie der Brautstrauß. Nur zum schnellen Familienfoto wird er abgenommen. Einen hastigen Eindruck macht eine Gesellschaft auf dem Kornmarkt, die „auf den schönsten Tag im Leben“ eines Paares anstoßen möchte – und dabei die nun zulässige Höchstzahl von privat Feiernden kratzt.

Wie ein akzeptierter Mund-Nasen-Schutz auszusehen hat, ist recht klar definiert: Ein Stück Stoff muss Mund und Nase so abdecken, dass Tröpfen weitgehend zurückgehalten werden. Sich ein Plastikvisier vor die Backen zu spannen, ist keine Lösung: „Schutzschilde, Kinnvisiere und Ähnliches sind ausdrücklich keine geeigneten Mund-Nasen-Bedeckungen“, präzisiert Herre. Etwa zeitungsgroße Schilder in der städtischen Magenta-Färbung weisen in Deutsch und Englisch auf das notwendige Tragen des Mund-Nase-Schutzes hin. 80 solcher Schilder sind installiert. Die Kosten dafür liegen laut Stadtsprecher „im mittleren vierstelligen Bereich“. In der kommenden Woche würden noch Banner über die Hauptstraße gespannt und Symbole mit Sprühkreide auf dem Boden aufgetragen. In einem offenen Brief wendet sich Oberbürgermeister Eckart Würzner an alle Heidelberger: „Diese Entwicklung ist kritisch. Gemeinsam haben wir es jetzt in der Hand, die Infektionszahlen wieder einzudämmen. Hierfür möchte ich Sie alle um Ihre Mithilfe bitten.“ Er fügt hinzu; „Wir müssen unbedingt verhindern, dass das öffentliche Leben erneut zum Erliegen kommt.“ Daher müssten sich alle „gerade jetzt wieder disziplinierter und vorsichtiger verhalten“. Es gelte, die Ausbreitung des Virus wieder zu verlangsamen.

Die Stadtverwaltung hat auch ihr Info-Telefon wieder aktiviert. Im März und April hatten täglich mehrere Hundert Menschen das Angebot genutzt – in der Spitze seien es fast 700 Anrufer an einem Tag gewesen. Insgesamt hätten seit Beginn der Pandemie über 11 000 Menschen die Nummer gewählt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.10.2020