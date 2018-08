Weiße Nacht auf dem Schloss

Heidelberg.Selbst wenn das Sommerwetter eine kleine Pause macht, wird am Freitag, 24. August, ab 20 Uhr, auf dem Heidelberger Schloss sommerlich gefeiert. Bei der „weißen Nacht“ im Schlosshof sollten die Besucher allerdings in weißer Kleidung erscheinen. Schlossgastronom und Sternekoch Martin Scharff kreiert nach Angaben der Clubparty-Organisatoren ein Buffet mit Leckereien, die man ohne Besteck verzehren kann. Ein kostenloser Shuttle-Service der Bergbahn bringt die Besucher von 19.30 bis 2 Uhr morgens aufs Schloss und zurück. Tickets kosten an der Abendkasse 39,50 Euro. / red

